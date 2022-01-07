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«Был готов его убить». Победитель этапа «Дакара» — об инциденте с верблюдом

«Был готов его убить». Победитель этапа «Дакара» — об инциденте с верблюдом
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Пилот MotoGP Данило Петруччи прокомментировал первую в карьере победу на этапе «Дакара». Петруччи в ходе спецучастка упал с мотоцикла, пытаясь уклониться от столкновения с верблюдом, из-за чего повредил свою экипировку.

«Мне так повезло, что я не получил травму в аварии. Я хотел убить того верблюда, которого встретил за тем поворотом. Я правда хотел его убить, но здесь верблюдов считают важнее женщин. Так что, думаю, у меня могли бы быть проблемы из-за этого. А ещё он довольно большой, этот верблюд. Я считал, что они меньше, но нет. Был немного сбит с толку, потому что авария была довольно серьёзной. Я думал об этом верблюде, но говорил себе, что мне нужно сделать всё, чтобы добраться до финиша. Мои штаны были повреждены, так что я долго пытался просто подтянуть штаны», — приводит слова Данило Петруччи Autosport.

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