Задай вопрос лидерам «Дакара» из «КАМАЗ-мастер» — они ответят прямо на гонке

Редакция «Чемпионата» вновь предлагает читателям придумать и задать свои вопросы членам боевых экипажей команды «КАМАЗ-мастер», выступающим сейчас на ралли-марафоне «Дакар». Три лучших вопроса по мнению редакции в ближайшее время будут заданы представителям команды прямо на бивуаке гонки нашим внештатным корреспондентом Светланой Амеличкиной. Ответы на первые вопросы будут опубликованы на «Чемпионате» сегодня.



Оставить свои вопросы вы можете в комментариях к этой новости. При этом мы просим придумывать вопросы, которые могут заданы любому члену экипажа — заранее неизвестно, кто именно из представителей «КАМАЗ-мастер» ответит на очередную порцию вопросов читателей. Вторая серия вопросов будет выбрана до вечера 7 января.



На пятом этапе «Дакара» гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал лучший результат в зачёте грузовиков. Второе место у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»), третьим стал Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»).