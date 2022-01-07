Джордж Расселл — о переходе в «Мерседес»: я нахожусь в привилегированном положении
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Британский пилот Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления за команду Формулы-1 «Мерседес».
«Собираюсь хорошо отдохнуть в начале года. Думаю, это важно, потому что следующий год будет самым напряженным в моей карьере. Когда я был в «Уильямсе», мне в некотором роде повезло, поскольку там мне не нужно было проводить большое количество маркетинговых мероприятий. В «Мерседесе, имеющим такое число спонсоров, всё будет по-другому.
Объединиться с Льюисом, безусловно, будет невероятно интересно. Я нахожусь в привилегированном положении, чтобы быть рядом с лучшими из лучших. Это потрясающая возможность развить себя как гонщика и посмотреть, как я со всем этим справлюсь», — приводит слова Расселла Motorsport.
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