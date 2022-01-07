«Это вы швейцарцы с «Ладой Нивой»?» Участник «Дакара» рассказал о встрече с Петеранселем

Швейцарский экипаж в составе Марио Якобера и Сладжана Милича, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2022 за рулём «Нивы» 1984 года, рассказал о пятом этапе гонки.
«У нас должно было быть три „нормативных“ гонки. К сожалению, третью отменили. Так что у нас были только первая и вторая. Они прошли очень здорово, была очень динамичная трасса. Я думаю, что мы очень хорошо справились с навигацией. Мы пытались получить больше мощности и довели машину до предела. Всё идет нормально. Как видите, у команды „Нивы“ всё хорошо. В пятницу последний этап перед выходным днем. Так что важно, чтобы мы финишировали очень хорошо. А потом у нас будет день отдыха», — рассказал Якобер.
«Нам было немного грустно, потому что „Лада“ с номером 812 попала в аварию. Марсель Кирос ремонтировал машину, так что мы немного беспокоились за него. Он в больнице, и мы надеемся увидеть его здоровым. Желаем Марселю выздоровления. Сейчас он в безопасности, рассчитываем повидаться с ним. Мы готовы к следующему дню, посмотрим, что он принесет», — добавил Милич.
Также Якобер рассказал о встрече на бивуаке с легендой «Дакара» Стефаном Петеранселем.
«Это забавная история. Есть несколько швейцарцев, которые работают в команде „Ауди“. Они увидели машину, обратились к нам: «Эй, это вы швейцарцы с „Ладой Нивой“»? А потом сказали: «Давайте приходите посмотреть „Ауди“». И мы пошли к команде и были там, как раз приехал Петерансель. Мы с ним поговорили, было очень приятно пообщаться с такой легендой ралли, который выигрывал его уже 14 раз. Это было очень приятно, очень волнующе», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.
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