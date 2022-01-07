Главный соперник «КАМАЗа» рассказал о необычной проблеме на пятом этапе «Дакара»

Голландский гонщик Янус ван Кастерен, чей экипаж является ведущим в составе команды Жерара де Роя, высказался о пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022 и от борьбы с гонщиками российской команды «КАМАЗ-мастер». Ван Кастерен также упомянул об одной необычной ситуации, которая случилась во время заезда и доставил хлопот экипажу.
«Мы старались быть быстрыми. Сначала один из «КАМАЗов» меня обогнал, потом я его снова увидел и тут уже я его обогнал. Сегодня я не обогнал только Николаева. Потом коробка с телефонами попала под педаль тормоза, и я был вынужден остановиться. Тут уже все «КАМАЗы» меня обогнали. Я потерял около минуты. Думаю, мне немного не хватает мощности мотора, когда я переваливаю дюны. Классно было бы, если б у меня была такая же мощная машина, как у «КАМАЗа». Немного помощнее, чем сейчас», — сказал ван Кастерен в интервью для канала «КАМАЗ-мастер» в YouTube.
Видео можно посмотреть на канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.
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