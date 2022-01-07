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Гасли: при идеальном стечении обстоятельств «Альфа Таури» может рассчитывать на 2-е место

Гасли: при идеальном стечении обстоятельств «Альфа Таури» может рассчитывать на 2-е место
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о прогрессе, который может достигнуть его команда в ближайшем сезоне.

«Я очень доволен прогрессом. Мы уже провели отличный сезон в 2020 году и показали себя ещё лучше в 2021-м. Мы действительно выжали максимум из нашей машины.

При идеальном стечении обстоятельств мы можем рассчитывать на второе место. «Ред Булл» всегда будет впереди нас. Но это станет возможным только в том случае, если все будут испытывать проблемы с новой машиной. Такой прогноз только в моих самых смелых мечтах, всё-таки это нереалистично.

Авто 2022 года? В настоящее время «Мерседес» и «Ред Булл» на секунду быстрее. Они превосходят большинство. Не имеет значения, кто сидит в болиде. Они просто далеко впереди. Надеюсь, новый свод правил изменит ситуацию», — приводит слова Гасли Auto Motor und Sport.

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Источник: Гасли может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»
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