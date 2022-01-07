Шестой этап «Дакара» прерван в двух классах

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Вследствие недавнего проливного дождя и вчерашнего проезда состояние трассы заметно ухудшилось, из-за чего организаторами было принято решение прервать этап в двух классах: мотоциклов и квадроциклов. Заезд был остановлен на отметке в 101 км.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:



1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 19:01.50.

2. Маттиас Валькнер (KTM) +02.29.

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +05.59.

4. Дэниел Сандерс (KTM) +08.01.

5. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +13.36.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 5 СУ:



1. Александр Жиру («Ямаха») — 23:51.48

2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +27.40

3. Мануэль Андухар («Ямаха») +58.39

4. Александр Максимов («Ямаха») +1.06.32

5. Камиль Вишневский («Ямаха») +1.45.52.