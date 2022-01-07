Шестой этап «Дакара» прерван в двух классах

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Вследствие недавнего проливного дождя и вчерашнего проезда состояние трассы заметно ухудшилось, из-за чего организаторами было принято решение прервать этап в двух классах: мотоциклов и квадроциклов. Заезд был остановлен на отметке в 101 км.
«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:
1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 19:01.50.
2. Маттиас Валькнер (KTM) +02.29.
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +05.59.
4. Дэниел Сандерс (KTM) +08.01.
5. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +13.36.
«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 5 СУ:
1. Александр Жиру («Ямаха») — 23:51.48
2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +27.40
3. Мануэль Андухар («Ямаха») +58.39
4. Александр Максимов («Ямаха») +1.06.32
5. Камиль Вишневский («Ямаха») +1.45.52.
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