Васильев и Лёб потеряли позиции в общем зачёте автомобилей «Дакара»

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Лучшее время по итогам гонки среди автомобилей показал аргентинский гонщик Орландо Терранова. Вторым стал швед Маттиас Экстрём. Тройку лучших замкнул Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии.
У россиянина Владимира Васильева 27-й результат. Лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия (Toyota) стал десятым.
«Дакар-2022». Автомобили. Шестой СУ:
1. Орландо Терранова (Prodrive) — 3:06.45
2. Маттиас Экстрём (Audi) +01.06
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01.49
…10. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +06.16
…27. Владимир Васильев (VRT Team) +20.32
«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 6 СУ:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 20:37.24
2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +50.53
3. Себастьен Лёб (Prodrive) +50.25 (был вторым)
4. Лусио Альварес (Toyota) +01:06.58
5. Якуб Пшигонски (Mini) +01:16.25
6. Владимир Васильев +01:22.08 (был пятым).
- 7 января 2022
-
13:42
-
12:43
-
11:40
-
11:34
-
10:21
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
00:56
- 6 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
22:53
-
21:56
-
20:59
-
20:11
-
19:51
-
19:45
-
19:41
-
19:39
-
19:33
-
19:24
-
18:01
-
16:44
-
15:56
-
15:11
-
14:10
-
12:56
-
11:58
-
11:20
-
11:15
-
10:54
-
09:49
-
02:10
-
02:04
-
00:57