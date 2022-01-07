Васильев и Лёб потеряли позиции в общем зачёте автомобилей «Дакара»

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Лучшее время по итогам гонки среди автомобилей показал аргентинский гонщик Орландо Терранова. Вторым стал швед Маттиас Экстрём. Тройку лучших замкнул Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии.



У россиянина Владимира Васильева 27-й результат. Лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия (Toyota) стал десятым.

«Дакар-2022». Автомобили. Шестой СУ:



1. Орландо Терранова (Prodrive) — 3:06.45

2. Маттиас Экстрём (Audi) +01.06

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01.49

…10. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +06.16

…27. Владимир Васильев (VRT Team) +20.32

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 6 СУ:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 20:37.24

2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +50.53

3. Себастьен Лёб (Prodrive) +50.25 (был вторым)

4. Лусио Альварес (Toyota) +01:06.58

5. Якуб Пшигонски (Mini) +01:16.25

6. Владимир Васильев +01:22.08 (был пятым).