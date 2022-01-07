Каргинов победил на 6-м этапе «Дакара» в зачёте грузовиков. «КАМАЗы» заняли весь топ-3

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал лучший результат на шестом этапе «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место занял Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»), третьим стал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).

Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал седьмым.

«Дакар-2022». Грузовики. Шестой СУ:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 03:16.16

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0.09

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0.45

4. Алеш Лопрайс («Прага») +05.16

5. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +05.35

6. Герт Хузинк («Рено») +09.43

7. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +10.59

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 6 СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 22:25.45

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +10.29

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +38.17

4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +1:04.54

5. Алеш Лопрайс («Прага») +01:06.20

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:38.03

7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +01:57.12

8. Виктор Виллем Верстейнен («Ивеко») +2:45.47