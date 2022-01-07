Каргинов победил на 6-м этапе «Дакара» в зачёте грузовиков. «КАМАЗы» заняли весь топ-3

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал лучший результат на шестом этапе «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место занял Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»), третьим стал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).
Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал седьмым.
«Дакар-2022». Грузовики. Шестой СУ:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 03:16.16
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0.09
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0.45
4. Алеш Лопрайс («Прага») +05.16
5. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +05.35
6. Герт Хузинк («Рено») +09.43
7. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +10.59
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 6 СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 22:25.45
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +10.29
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +38.17
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +1:04.54
5. Алеш Лопрайс («Прага») +01:06.20
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:38.03
7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +01:57.12
8. Виктор Виллем Верстейнен («Ивеко») +2:45.47
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