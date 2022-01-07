Камазовец Шибалов рассказал, как в одном месте повредил сразу два колеса

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал, как для него сложился шестой этап ралли-марафона «Дакар», на котором он показал седьмой результат.



«День сложился очень неудачно для нас. В самом начале не увидел два больших камня и пришлось проскакивать между ними на скорости. В итоге по диагонали разом зацепил два колеса – переднее правое и заднее левое. Больше половины спецучастка проехали на подкачке, после чего задняя шина не выдержала высокой скорости и низкого давления. Пришлось останавливаться для замены, потеряли минут пять. А дальше уже поехали повеселее, так как до этого берёг колеса, не хотелось остаться без запасок. Также потеряли время на темпе. Конечно, не так нам хотелось уйти на день отдыха, но ничего не поделаешь», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».