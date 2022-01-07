Перес объяснил сложности адаптации к машине «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил причины проблем, с которыми он столкнулся при переходе в команду.
«В «Ред Булл» у меня была машина с совершенно отличной философией от той, на которой я ездил на протяжении всей карьеры. Поэтому адаптация проходила очень медленно. Мне приходилось многому учиться в новой команде, особенно без тестов. Перед первой гонкой у меня было всего полтора дня на подготовку, но в итоге этот день ушёл на изучение аэродинамики. Так что до первой гонки я практически ничего не мог сделать.
Это выглядит странно, но мне не хватало времени. Ограничение на время тестов и сокращение тренировок оказали негативное влияние, потому что каждая трасса уникальна. Тот факт, что я сменил технику, усложнил ситуацию. Я не один столкнулся с подобным. Многие пилоты испытывали такие же проблемы, но я сделаю всё, чтобы добиться прогресса в 2022 году», — приводит слова Переса Autosport.
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