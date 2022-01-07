Хорнер показал своё фото 17-летней давности, когда он возглавил «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опубликовал новый пост в своём «инстаграме».
«17 лет назад я присоединился к «Ред Булл». Кажется, будто это было вчера — какое невероятное путешествие мы прожили с удивительной группой людей, и лучшее ещё впереди. С Новым годом», — написал в своём «инстаграме» Кристиан Хорнер.
Кристиан Хорнер руководит австрийской командой с 2005 года — первого сезона для коллектива в Формуле-1 после покупки «Ягуара». Под руководством Кристиана Хорнера команда выиграла пять чемпионских титулов в личном зачёте и четыре Кубка конструкторов.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 по итогам минувшего сезона. В решающем заезде Макс опередил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, благодаря чему и завоевал титул.
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