Сычёва — о шестом этапе «Дакара»: песок попадает в глаза, совсем не видно, куда ехать

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился шестой этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.
«Сегодняшний спецучасток – что-то новое, только я привыкла к дюнам, а теперь пошли камни. Привыкла к камням – перестала пробивать колёса. Сегодня была новая задача – нужно было как-то ехать в пыли. Видимость нулевая, пыль жуткая, песок попадает в глаза, совсем не видно, куда ехать. Периодически просто останавливаешься. Ехали очень медленно. Но, видимо, к этому тоже как-то привыкают.
Я не представляю людей, которые едут на подиум – это такая нагрузка эмоциональная, мне это пока непонятно. Мы где-то там сзади и просто доезжаем. И для нас это уже очень здорово. Если честно, я работаю с психологом, она замечательная, и даже здесь хоть чуть-чуть, но я с ней переписываюсь. У нас была договорённость, как это будет происходить. Она меня каждое утро спрашивает: какая у меня сегодня главная задача? И каждый раз я должна придумать себе какую-то новую главную задачу. Допустим, у меня почти каждый день меняется подвеска, мне нужно понять, что изменилось в подвеске. А сегодня у меня была задача ехать без эмоций. Абсолютно не реагировать ни на что, только дорога. Только финиш впереди – почти получилось», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.
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