Макс Ферстаппен примет участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана»

Голландский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен примет участие в онлайн-версии гонки «24 часа Ле-Мана». Об этом сообщается на официальной странице гонки в «Твиттере».



Кроме того, в заезде выступят бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя, гонщик Формулы-2 Фелипе Другович, чемпион IndyCar Алекс Палоу и ряд других пилотов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице гонки в «Твиттере».

Гонка пройдёт 15 и 16 января, призовой фонд мероприятия составит $ 250 000.

Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Незадолго до финиша заезда в аварию попал Николас Латифи из «Уильямса». Эта ошибка косвенно повлияла на исход гонки и всего чемпионата. Из-за аварии была выпущена машина безопасности, позволившая Ферстаппену догнать Хэмилтона и затем пойти в атаку.