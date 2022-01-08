Макс Ферстаппен примет участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана»

Голландский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен примет участие в онлайн-версии гонки «24 часа Ле-Мана». Об этом сообщается на официальной странице гонки в «Твиттере».
Кроме того, в заезде выступят бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя, гонщик Формулы-2 Фелипе Другович, чемпион IndyCar Алекс Палоу и ряд других пилотов.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице гонки в «Твиттере».
Гонка пройдёт 15 и 16 января, призовой фонд мероприятия составит $ 250 000.
Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Незадолго до финиша заезда в аварию попал Николас Латифи из «Уильямса». Эта ошибка косвенно повлияла на исход гонки и всего чемпионата. Из-за аварии была выпущена машина безопасности, позволившая Ферстаппену догнать Хэмилтона и затем пойти в атаку.
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