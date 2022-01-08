Капито рассказал, как отнёсся Вольф к решению «Уильямса» подписать контракт с Албоном

Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился подробностями процесса подписания контракта с Александером Албоном.
«Я обсудил большинство вопросов с Кристианом Хорнером. Так вот, в «Ред Булл» действительно хотели, чтобы у Алекса было место в Формуле-1. Вот почему переговоры были не такими и трудными. Они были намерены поддержать его в поисках места, и мы хотели взять его к себе.
У Тото Вольфа также не было никаких проблем с тем, чтобы Алекс покинул систему «Ред Булл» и присоединился к нам. Всё было не так сложно, как казалось со стороны. Мы выбираем гонщиков, которые лучше всего подходят для команды. Это и в интересах «Мерседеса», ведь они тоже хотят, чтобы команды, с которыми они сотрудничают, выступали как можно лучше. В общем, у нас никогда не было никаких дискуссий по этому поводу. У меня хорошие отношения с Тото в течение многих лет, они никоим образом не ухудшились», — приводит слова Капито PlanetF1.com.
Албон будет защищать цвета «Уильямса» начиная с нового сезона.
- 8 января 2022
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40
-
15:13
-
14:57
-
14:03
-
13:42
-
12:43
-
11:40
-
11:34
-
10:21
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
00:56
- 6 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
22:53
-
21:56