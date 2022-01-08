Капито рассказал, как отнёсся Вольф к решению «Уильямса» подписать контракт с Албоном

Руководитель «Уильямса» Йост Капито поделился подробностями процесса подписания контракта с Александером Албоном.



«Я обсудил большинство вопросов с Кристианом Хорнером. Так вот, в «Ред Булл» действительно хотели, чтобы у Алекса было место в Формуле-1. Вот почему переговоры были не такими и трудными. Они были намерены поддержать его в поисках места, и мы хотели взять его к себе.



У Тото Вольфа также не было никаких проблем с тем, чтобы Алекс покинул систему «Ред Булл» и присоединился к нам. Всё было не так сложно, как казалось со стороны. Мы выбираем гонщиков, которые лучше всего подходят для команды. Это и в интересах «Мерседеса», ведь они тоже хотят, чтобы команды, с которыми они сотрудничают, выступали как можно лучше. В общем, у нас никогда не было никаких дискуссий по этому поводу. У меня хорошие отношения с Тото в течение многих лет, они никоим образом не ухудшились», — приводит слова Капито PlanetF1.com.



Албон будет защищать цвета «Уильямса» начиная с нового сезона.

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