В «КАМАЗ-мастер» показали шестой этап «Дакара» глазами гонщиков и рассказали о дне отдыха
Поделиться
Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» представила новое видео, показав шестой этап «Дакара» глазами гонщиков, а также рассказав о дне отдыха, который запланирован на сегодня, 8 января.
Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.
В общей сложности в «Дакаре»-2022 принимают участие четыре экипажа «КАМАЗ-мастер». По итогам шестого этапа топ-3 заняли именно экипажи «КАМАЗа». Лучший результат показал экипаж Андрея Каргинова. Второе место занял Дмитрий Сотников, третьим стал Эдуард Николаев. Экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал седьмым.
Первый этап 44-го по счёту «Дакара» стартовал 2 января в Хаиле (Саудовская Аравия). Завершится престижный ралли-марафон 14 января в Джидде.
Комментарии
- 8 января 2022
-
12:34
-
11:49
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40
-
15:13
-
14:57
-
14:03
-
13:42
-
12:43
-
11:40
-
11:34
-
10:21
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
00:56
- 6 января 2022
-
23:56
-
23:46
Партнерский контент