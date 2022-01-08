В «КАМАЗ-мастер» показали шестой этап «Дакара» глазами гонщиков и рассказали о дне отдыха

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» представила новое видео, показав шестой этап «Дакара» глазами гонщиков, а также рассказав о дне отдыха, который запланирован на сегодня, 8 января.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

В общей сложности в «Дакаре»-2022 принимают участие четыре экипажа «КАМАЗ-мастер». По итогам шестого этапа топ-3 заняли именно экипажи «КАМАЗа». Лучший результат показал экипаж Андрея Каргинова. Второе место занял Дмитрий Сотников, третьим стал Эдуард Николаев. Экипаж «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова стал седьмым.

Первый этап 44-го по счёту «Дакара» стартовал 2 января в Хаиле (Саудовская Аравия). Завершится престижный ралли-марафон 14 января в Джидде.