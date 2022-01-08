F1-Insider: уход Зафнауэра может сильно сказаться на перспективах Феттеля в «Астон Мартин»

Смена руководителя в команде «Астон Мартин» может сильно сказаться на пилоте команды Себастьяне Феттеле. Такое мнение выразила обозреватель издания F1-Insider Бьянка Гарлофф. Ранее стало известно, что Отмар Зафнауэр покинул «Астон Мартин». В настоящий момент замена на роль руководителя коллектива не найдена.



«Для Себастьяна Феттеля это станет серьёзным ударом. И на это есть причина: Зафнауэр считается доверенным лицом немца, именно он привёл его в «Астон Мартин». Уитмарш (по слухам, экс-глава «Макларена» Мартин Уитмарш может сменить Зафнауэра. — Прим. «Чемпионата»), наоборот, всегда был противником Феттеля — так было ещё в «Макларене». Он даже раскритиковал его за столкновение с Дженсоном Баттоном, назвав его ребёнком-аварией», – написала Гарлофф.

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