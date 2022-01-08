F1-Insider: уход Зафнауэра может сильно сказаться на перспективах Феттеля в «Астон Мартин»

Смена руководителя в команде «Астон Мартин» может сильно сказаться на пилоте команды Себастьяне Феттеле. Такое мнение выразила обозреватель издания F1-Insider Бьянка Гарлофф. Ранее стало известно, что Отмар Зафнауэр покинул «Астон Мартин». В настоящий момент замена на роль руководителя коллектива не найдена.
«Для Себастьяна Феттеля это станет серьёзным ударом. И на это есть причина: Зафнауэр считается доверенным лицом немца, именно он привёл его в «Астон Мартин». Уитмарш (по слухам, экс-глава «Макларена» Мартин Уитмарш может сменить Зафнауэра. — Прим. «Чемпионата»), наоборот, всегда был противником Феттеля — так было ещё в «Макларене». Он даже раскритиковал его за столкновение с Дженсоном Баттоном, назвав его ребёнком-аварией», – написала Гарлофф.
- 8 января 2022
-
13:47
-
12:34
-
11:49
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40
-
15:13
-
14:57
-
14:03
-
13:42
-
12:43
-
11:40
-
11:34
-
10:21
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
00:56
- 6 января 2022
-
23:56