Браун: достаточно иметь двух гонщиков, способных стать чемпионами мира. У нас они есть

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о пилотах своей команды: Ландо Норрисе и Даниэле Риккардо.



«У нас всегда были в первую очередь гонщики-победители и, как правило, чемпионы мира. Теперь у нас есть два пилота, способных выигрывать Гран-при. Один из них сделал это, а другой, без сомнения, сделает.



Я не думаю, что в команде обязательно должен быть чемпион мира. Мне кажется, что просто иметь двух гонщиков, которые способны стать чемпионами мира, будет вполне достаточно. Уверен, что у нас они есть», — приводит слова Брауна GPFans.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Норрис занял шестое место. В активе Ландо 160 очков. Риккардо был восьмым со 115 очками. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.