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Владимир Васильев получил условную дисквалификацию на ралли-марафоне «Дакар»-2022

Владимир Васильев получил условную дисквалификацию на ралли-марафоне «Дакар»-2022
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Экипаж россиянина Владимира Васильева, выступающего в ралли-марафоне «Дакар»-2022 в зачёте внедорожников, получил пятиминутный штраф в общей классификации и условную дисквалификацию, сообщает пресс-служба соревнований.

Причиной наказания Васильева стало использование средства связи между экипажем с работающим Bluetooth, что запрещено правилами ралли-марафона, поскольку данное устройство может быть связано с мобильным телефоном и давать потенциальное преимущество в ориентировании за счёт связи «с внешним миром».

Учитывая характер нарушения и объяснения экипажа, организаторы приняли решение наказать Васильева пятиминутным штрафом и выдать ему условную дисквалификацию с ралли-рейда. Дисквалификация может вступить в силу в случае, если нарушение будет совершено повторно.

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 6 СУ:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 20:37.24.
2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +50.19.
3. Себастьен Лёб (Prodrive) +50.25
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +51.56
5. Лусио Альварес (Toyota) +01:06.58.
6. Якуб Пшигонски (Mini) +01:16.25
7. Орландо Терранова (X Raid) +01:24.00
8. Владимир Васильев +01:27.08.

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