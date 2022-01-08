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Источник: BWT вместе с Зафнауэром перейдут в «Альпин»

Источник: BWT вместе с Зафнауэром перейдут в «Альпин»
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Австрийский производитель систем по очистке воды BWT больше не будет работать с «Астон Мартин», сообщает портал RacingNews365. Ранее BWT являлся титульным спонсором «Рейсинг Пойнт», а затем сотрудничал с «Астон Мартин». Гонщик команды Себастьян Феттель был амбассадором компании.

Официального подтверждения о завершении сотрудничества пока не было. В «Астон Мартин» пообещали раскрыть всех спонсоров лишь на презентации болида, которая состоится в феврале.

По слухам, BWT вместе с экс-руководителем «Астон Мартин» Отмаром Зафнауэром могут отправиться в «Альпин». Как сообщают источники, с высокой долей вероятности эта информация является действительной.

При этом BWT останется официальным партнёром Формулы-1 в области технологий воды.

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