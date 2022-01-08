Источник: BWT вместе с Зафнауэром перейдут в «Альпин»
Поделиться
Австрийский производитель систем по очистке воды BWT больше не будет работать с «Астон Мартин», сообщает портал RacingNews365. Ранее BWT являлся титульным спонсором «Рейсинг Пойнт», а затем сотрудничал с «Астон Мартин». Гонщик команды Себастьян Феттель был амбассадором компании.
Официального подтверждения о завершении сотрудничества пока не было. В «Астон Мартин» пообещали раскрыть всех спонсоров лишь на презентации болида, которая состоится в феврале.
По слухам, BWT вместе с экс-руководителем «Астон Мартин» Отмаром Зафнауэром могут отправиться в «Альпин». Как сообщают источники, с высокой долей вероятности эта информация является действительной.
При этом BWT останется официальным партнёром Формулы-1 в области технологий воды.
Комментарии
- 8 января 2022
-
19:42
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
17:25
-
16:44
-
15:04
-
13:47
-
12:34
-
11:49
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40
-
15:13
-
14:57
-
14:03
-
13:42
-
12:43
Партнерский контент