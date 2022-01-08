Инженер и штурман «КАМАЗ-мастер» высказался о «Ниве» на «Дакаре»

Штурман в экипаже Эдуарда Николаева, инженер-конструктор команды «КАМАЗ-мастер» Евгений Яковлев прокомментировал выступление на ралли «Дакар»-2022 экипажа Niva Red Legend Team на «Ниве» 1984 года.



«Сегодня к нам на бивуак приехала наша родная марка, «Нива». Это, конечно, легендарный автомобиль. Ребята из Швейцарии выступают в зачёте «Классик», машина полностью стоковая, без изменений. У меня когда-то тоже была «Нива», очень люблю эту машину, она хорошая для изменений, переделок, апгрейда. Если даже сравнивать с моей бывшей, у меня было изменений больше, чем здесь. Здесь тот же самый двигатель 1,6, коробка пятиступенчатая, небитая, некрашеная.



Я думаю, ехать «Дакар» на такой машине очень непросто, но можно. Наверное, больших результатов не покажешь спортивных, но это вполне реализуемо. «Дакар Классик» — это очень интересное направление. У нас, конечно, вопрос, как это согласуется с последними требованиями по экологичности, но сам по себе факт, что столько автомобилей, которые раньше были победителями этой гонки, и очень хорошо выступали, снова могут выехать и показать себя, это очень здорово», — приводит слова Яковлева телеграм-канал Cross-Counry Rally.