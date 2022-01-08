«Механики вчера в ночь накинулись». Штурман Сычёвой рассказал о дне отдыха на «Дакаре»

Штурман Татьяны Сычёвой Александр Алексеев рассказал, как их экипаж, выступающий на «Дакаре» в зачёте серийных мотовездеходов, провёл день отдыха.
«Вчера за вечер ребята успели много чего сделать. У нас была замена коробки, профилактически заменили много чего, что за шесть дней могло износиться. Вроде всё успеваем, всё по плану, ко всему готовы, почти всё есть. Частично инструмент у нас сломался, сейчас пытаемся решить эти проблемы. С погодой повезло, тепло. Лагерь как лагерь, и MSK рядом, и VRT рядом — у нас такой русский уголок. С другой стороны Борис Гадасин, рядом Карякин стоит, все здесь вокруг. И за углом «КАМАЗ».
Существенных поломок вроде не было, всё приготовим к старту завтрашнего спецучастка и дальше в бой. Механики для того, чтобы быть сегодня на расслабоне, вчера втроём в ночь накинулись и много чего сделали. Сегодня допиливаем до идеального состояния, доделываем мелочи, должны всё причесать, и машинка будет как новая, готовая в бой», — приводит слова Алексеева телеграм-канал Cross-Country Rally.
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