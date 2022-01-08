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Тото Вольф: белым детям запрещали общаться с Хэмилтоном

Тото Вольф: белым детям запрещали общаться с Хэмилтоном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, с какими проявлениями расизма сталкивался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в детстве.

«Льюиса оскорбляли в картинге, белые родители запрещали своим детям общаться с ним. Такое отношение оставило глубокие раны в его душе.

Гонки для него стали отдушиной, возможностью показать себя всему миру. Так остаётся и по сей день. Иы мы с ним никогда не стеснялись обсуждать эту тему», — приводит слова Тото Вольфа Sonntagszeitung.

Напомним, в решающем заезде сезона-2021 Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать на это разрешение — причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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