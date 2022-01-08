Штайнер признался, что не ожидал, что сезон-2021 будет настолько сложным для «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что он не ожидал, что трудности сезона-2021 будут настолько большими.



«Я всегда говорил, что в какой-то момент мы сделаем шаг назад и ситуация станет хуже, но никто не ждёт, что всё будет так плохо, никто не планирует подобного. В прошлом году началась пандемия, в 2019 году наша машина получилась не очень хорошей, а затем мы прекратили развивать болид, потому что я понимал, что сезон будет неудачным. Всегда хочется выступать как можно лучше, не сдаваться, но после гонок всё равно было трудно. Тяжело спрашивать себя, зачем мы вообще этим занимаемся», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPFans.



Напомним, по итогам сезона-2021 «Хаас» занял 10-ю позицию в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка за сезон.