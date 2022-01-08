«Тут не на что смотреть». В «Макларене» показали первые фото болида-2022

Британская команда Формулы-1 «Макларен» показала первые фотографии с работы над шасси 2022 года. Фото были опубликованы в «инстаграме» команды.



«Тут не на что смотреть», — подписали фотографии в «Макларене».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» команды «Макларен».

Напомним, по итогам сезона-2021 «Макларен» занял четвёртую позицию в Кубке конструкторов, набрав 275 очков.



Чемпионом Формулы-1 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



Кубок конструкторов по итогам сезона завоевал «Мерседес».