«Тут не на что смотреть». В «Макларене» показали первые фото болида-2022

Британская команда Формулы-1 «Макларен» показала первые фотографии с работы над шасси 2022 года. Фото были опубликованы в «инстаграме» команды.
«Тут не на что смотреть», — подписали фотографии в «Макларене».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» команды «Макларен».
Напомним, по итогам сезона-2021 «Макларен» занял четвёртую позицию в Кубке конструкторов, набрав 275 очков.
Чемпионом Формулы-1 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
Кубок конструкторов по итогам сезона завоевал «Мерседес».
- 8 января 2022
-
22:44
-
21:48
-
21:01
-
19:42
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
17:25
-
16:44
-
15:04
-
13:47
-
12:34
-
11:49
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40
-
15:13
-
14:57