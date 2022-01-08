Алонсо: жаль, что «Хонда» уходит из Формулы-1
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением об уходе «Хонды» из Формулы-1.
«Когда «Хонда» уходила от «Макларена», то они и не мечтали о победе в чемпионате. Но в компании очень здорово поработали, наняли нужных людей. Я думаю, они смогли поменять систему управления и внедрили новую философию, что позволило достичь целей. Рад этому.
Я разговаривал с Масаси Ямамото, главой автоспортивного подразделения «Хонды», на протяжении последних трёх или четырёх гонок, у нас хорошие отношения. Он разрешил мне протестировать мотоцикл MotoGP, мы приветливо общаемся. Он стал первым, кого я поздравил после титула Ферстаппена в закрытом парке. Рад за «Хонду», но жаль, что она уходит. Надеюсь, они ещё вернутся», — приводит слова Алонсо GPFans.
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