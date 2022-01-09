Участнице «Кто хочет стать миллионером?» достался вопрос о Формуле-1 на € 250 тыс.

Участник популярной немецкой телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» на канале RTL получил вопрос, посвящённый Формуле-1.
Цена вопроса была € 250 тыс. Сам вопрос звучал следующим образом: «Кто лучше всех знаком с названиями Piscine, Beau Rivage, Casino и Rascasse?». Среди вариантов ответа были: А) Любители вина; B) Болельщики Формулы-1; С) Поклонники серии комиксов «Астерикс»; D) Любители искусства.
Фото: Reddit/Szvenson
Девушка, которая участвовала в игре, не смогла самостоятельно справиться с вопросом и воспользовалась подсказкой «Звонок другу». На другом конце провода девушке сказали, что Rascasse – это поворот на бельгийской трассе Спа. На самом деле её собеседник ошибся и этот поворот находится на городской трассе в Монако. Тем не менее подсказка помогла ей правильно ответить на вопрос и перейти в следующий раунд.
- 9 января 2022
-
00:32
- 8 января 2022
-
23:51
-
22:44
-
21:48
-
21:01
-
19:42
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
17:25
-
16:44
-
15:04
-
13:47
-
12:34
-
11:49
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40