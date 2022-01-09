Участнице «Кто хочет стать миллионером?» достался вопрос о Формуле-1 на € 250 тыс.

Участник популярной немецкой телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» на канале RTL получил вопрос, посвящённый Формуле-1.



Цена вопроса была € 250 тыс. Сам вопрос звучал следующим образом: «Кто лучше всех знаком с названиями Piscine, Beau Rivage, Casino и Rascasse?». Среди вариантов ответа были: А) Любители вина; B) Болельщики Формулы-1; С) Поклонники серии комиксов «Астерикс»; D) Любители искусства.

Фото: Reddit/Szvenson

Девушка, которая участвовала в игре, не смогла самостоятельно справиться с вопросом и воспользовалась подсказкой «Звонок другу». На другом конце провода девушке сказали, что Rascasse – это поворот на бельгийской трассе Спа. На самом деле её собеседник ошибся и этот поворот находится на городской трассе в Монако. Тем не менее подсказка помогла ей правильно ответить на вопрос и перейти в следующий раунд.