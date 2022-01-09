Кими Райкконен: быть может, ноги моей никогда не будет в паддоке. Всегда были вещи важнее
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Финский пилот Кими Райкконен, принявший решение завершить карьеру в Формуле-1, ответил на вопрос, будет ли скучать по «Королевским гонкам».
«Это станет понятно только со временем. Но вот что я знаю уже сейчас: пилотирование — это единственное, что мне нравилось в Формуле-1. Может статься, что ноги моей больше никогда не будет в паддоке. Признаюсь, Формула-1 никогда не была моей жизнью. Всегда были вещи, которые были для меня важнее, и это не изменится. Я остановился не потому, что мне не хватает сил, а потому, что у меня есть дела поважнее, чем сидеть в самолётах и ночевать в отелях», — приводит слова Райкконена Sport Bild.
Ранее Райкконен признался, что в последние годы он часто задумывался о завершении карьеры.
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