«КАМАЗ-мастер» показал, как Каргинов обгонял соперников на пути к победе на этапе «Дакара»

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» представила очередное видео, показав, как экипаж Андрея Каргинова обгонял соперников на шестом этапе ралли-марафона «Дакар».
Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.
Напомним, шестой этап «Дакара» состоялся 7 января. «КАМАЗы» по его итогам заняли весь топ-3. Победу праздновал экипаж Каргинова. Второе место занял Дмитрий Сотников, третьим стал Эдуард Николаев. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — Антона Шибалова — стал седьмым.
Вчера, 8 января, на «Дакаре» был официальный день отдыха.
Ранее штурман в экипаже Эдуарда Николаева, инженер-конструктор команды «КАМАЗ-мастер» Евгений Яковлев, прокомментировал выступление на ралли «Дакар»-2022 экипажа Niva Red Legend Team на «Ниве» 1984 года.
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