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Кими Райкконен: Формуле-1 неинтересно наше мнение

Кими Райкконен: Формуле-1 неинтересно наше мнение
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Финский пилот Кими Райкконен высказался о нынешнем положении дел в Формуле-1.

«Сегодня машины стали намного надёжнее. Когда я только начинал, каждая гонка была похожа на азартную игру, на казино. Никогда не было понимания, что произойдёт в течение дня и сможешь ли ты вообще пересечь финишную черту.

Однако не так важно, нравится кому-то, как всё развивается, или нет. Мы, пилоты, не определяем правила или места, где участвуем в гонках. Мы всего лишь члены команд, точно так же, как и механики. Формуле-1 неинтересно наше мнение. До сих пор ли этот спор тот же? Поскольку речь всё так же о том, чтобы как можно быстрее ездить на машине, преодолевая круги, то я отвечу, что да», — приводит слова Райкконена Sport Bild.

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