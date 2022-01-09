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Медейрос выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте квадроциклов, Максимов — третий в общем зачёте

Медейрос выиграл 7-й этап «Дакара» в зачёте квадроциклов, Максимов — третий в общем зачёте
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Сегодня, 9 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшим по итогам спецучастка стал бразилец Марсело Медейрос. Второе время показал француз Александр Жиру, третьим стал американец Пабло Себастьян Копетти.

Россиянин Александр Максимов по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат, сохранив за собой третье место в общем зачёте.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Седьмой СУ:

1. Марсело Медейрос («Ямаха») — 4:17.18
2. Александр Жиру («Ямаха») +3.07
3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +16.36
4. Александр Максимов («Ямаха») +19.31.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 7 СУ:

1. Александр Жиру («Ямаха») — 29:38.54
2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +18.21
3. Александр Максимов («Ямаха») +52.39
4. Камиль Вишневский («Ямаха») +1.55.18
5. Франсиско Морено («Ямаха») +2:13.35.

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