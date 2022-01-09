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Марко рассказал, чем Ферстаппен отличается от Хэмилтона

Марко рассказал, чем Ферстаппен отличается от Хэмилтона
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением об отличиях пилота его команды Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».

«Есть семикратный чемпион мира, который любит внимание средств массовой информации, а с другой стороны, есть практичный Ферстаппен, который сосредоточен только на спорте. Они отличаются во многих отношениях. Всё это связано с разницей в их характерах», — приводит слова Марко F1maximaal.nl со ссылкой на его выступление в эфире Servus TV.

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2021 года чемпионом стал Ферстаппен. Победу определила финальная гонка, которая проходила в Абу-Даби.

Ранее Марко выразил мнение, что работа стюардов должна стать более прозрачной, а их решения не должны казаться зрителям «случайными».

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