Антон Шибалов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Сегодня, 9 января, проходит 7-й этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. Второе место у Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»), третий результат показал Мартин ван ден Бринк («Ивеко»).

«Дакар-2022». Грузовики. Седьмой СУ:



1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 3:33.17

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +01.37

3. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +04.25

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +06.39

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +06.52

6. Герт Хузинк («Рено») +07.31

7. Алеш Лопрайс («Прага») +07.57

8. Мартин Мацик («Ивеко») +13.10



«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 26:05.54

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +05.14

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +31.25

4. Алеш Лопрайс («Прага») +01:07.25

5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +01.36.51

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:37.50

7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +01:59.45