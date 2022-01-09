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Антон Шибалов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Антон Шибалов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков
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Сегодня, 9 января, проходит 7-й этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. Второе место у Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»), третий результат показал Мартин ван ден Бринк («Ивеко»).

«Дакар-2022». Грузовики. Седьмой СУ:

1. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — 3:33.17
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +01.37
3. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +04.25
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +06.39
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +06.52
6. Герт Хузинк («Рено») +07.31
7. Алеш Лопрайс («Прага») +07.57
8. Мартин Мацик («Ивеко») +13.10

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 26:05.54
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +05.14
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +31.25
4. Алеш Лопрайс («Прага») +01:07.25
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +01.36.51
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:37.50
7. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +01:59.45

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