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Лебедев вошёл в тройку на седьмом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Лебедев вошёл в тройку на седьмом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов
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Сегодня, 9 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Второе время по итогам этапа у Кристины Гутьеррес Эрреро, третьим стал россиянин Павел Лебедев.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Седьмой СУ:

1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 3:54.20.
2. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +05.11.
3. Павел Лебедев (Can-Am) +11.51.
4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +12.47.
5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +20.03.
11. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:13.43.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 7 СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 28:17.24.
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:24.05.
3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02:12.40.
4. Фернандо Альварес (Can-Am) +03:43.09.
5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +04:31.52.
6. Павел Лебедев (Can-Am) +04:56.04.

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