Лебедев вошёл в тройку на седьмом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 9 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Второе время по итогам этапа у Кристины Гутьеррес Эрреро, третьим стал россиянин Павел Лебедев.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Седьмой СУ:
1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 3:54.20.
2. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +05.11.
3. Павел Лебедев (Can-Am) +11.51.
4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +12.47.
5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +20.03.
11. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:13.43.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 7 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 28:17.24.
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:24.05.
3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02:12.40.
4. Фернандо Альварес (Can-Am) +03:43.09.
5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +04:31.52.
6. Павел Лебедев (Can-Am) +04:56.04.
- 9 января 2022
-
18:10
-
17:18
-
16:14
-
15:59
-
15:47
-
14:22
-
13:58
-
13:04
-
12:51
-
12:30
-
11:33
-
10:43
-
09:49
-
00:32
- 8 января 2022
-
23:51
-
22:44
-
21:48
-
21:01
-
19:42
-
19:14
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
17:25
-
16:44
-
15:04
-
13:47
-
12:34
-
11:49
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52