Лебедев вошёл в тройку на седьмом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 9 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Второе время по итогам этапа у Кристины Гутьеррес Эрреро, третьим стал россиянин Павел Лебедев.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Седьмой СУ:



1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 3:54.20.

2. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +05.11.

3. Павел Лебедев (Can-Am) +11.51.

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +12.47.

5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +20.03.

11. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:13.43.



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 7 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 28:17.24.

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:24.05.

3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02:12.40.

4. Фернандо Альварес (Can-Am) +03:43.09.

5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +04:31.52.

6. Павел Лебедев (Can-Am) +04:56.04.