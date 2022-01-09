«Для меня, для тебя и для всех!» Серхио Перес сделал прививку от коронавируса

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выложил пост в «Твиттере», в котором он рассказал о том, что сделал прививку от коронавируса.
«Для меня, для тебя и для всех!» — написал Перес.
Публикация доступна в «твиттере» Серхио Переса.
В «Ред Булл» объявили о продлении контракта с Пересом в конце августа этого года. Следующий сезон Серхио проведёт составе австрийской команды.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 351,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 343,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 203
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Ландо Норрис («Макларен») – 153
6. Шарль Леклер («Феррари») – 152
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 145,5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 92
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77
11. Эстебан Окон («Альпин») – 50
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
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