Швейцарские участники «Дакара» рассказали, как дважды испугались, что с «Нивой» проблемы

Швейцарский экипаж Niva Red Legend Tean Марио Якобер и Сладжан Милич рассказали, как для них сложился седьмой этап ралли-марафона «Дакар».
«Это был длинный этап: сегодня мы выехали в 7 утра, а прибыли в 18.30, то есть почти 12 часов в пути. У нас было пять тестов, из них один навигационный. Поверхность была очень хорошей, были каменистые участки, но «Лада Нива» показала себя очень хорошо. У нас не было проблем с машиной. У нас было два инцидента, Слади расскажет подробнее», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.
«Первым инцидентом было то, что у нас был шум в правой задней части. Думал, что-то сломалось, проверил — а в тормозах камешек, ничего особенного. Во второй раз было что-то с осью, оказалось — тоже камень, который мы убрали. Так что ничего особенного, мы хорошо справляемся и можем продвигаться вперёд, больших проблем не было, всё было в порядке», — добавил Милич.
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