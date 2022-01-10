Штурман Карякина: у Серёги сломан палец в двух местах, отломился маленький кусочек

Штурман Антон Власюк рассказал о травмах Сергея Карякина после аварии на «Дакаре». Напомним, команда гонщика, выступающая в зачёте серийных мотовездеходов, попала в неё на седьмом этапе ралли.

«Прошли медобследование. Посмотрели мою спину, сказали, что очень сильное растяжение. Всё вправили, дали обезболивающее, сказали, что жить можно.

Серёге сделали рентген пальца. Он у него сломан в двух местах. Сломана кость и отломился маленький кусок. Сказали, что нужно делать операцию, но пояснили, что гонку он продолжить сможет», — сказал Власюк в «сториз» своего «инстаграма».

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 6 СУ:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) — 25:04.01.

2. Остин Джонс (CAN-AM) +06.56.

3. Михал Гочал (CAN-AM) (CAN-AM) +28.06.

4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +29.08.

5. Рокас Бачюска (CAN-AM) +46.26.

6. Марек Гочал (CAN-AM) +1:01.05.

7. Жером Де Саделер (Can-Am) +2:27.56.

8. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +02:28.51.