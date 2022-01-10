Один из лидеров зачёта квадроциклов «Дакара» Максимов не вышел на старт 8-го этапа

Россиянин Александр Максимов не прибыл на старт восьмого этапа ралли «Дакар». Напомним, он выступал в зачёте квадроциклов и после семи этапов шёл на третьем месте. Сообщается, что гонщик столкнулся с техническими проблемами на лиазоне и до сих пор пытается их устранить.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Седьмой СУ:



1. Марсело Медейрос («Ямаха») — 4:17.18

2. Александр Жиру («Ямаха») +3.07

3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +16.36

4. Александр Максимов («Ямаха») +19.31.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 7 СУ:



1. Александр Жиру («Ямаха») — 29:38.54

2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +18.21

3. Александр Максимов («Ямаха») +52.39

4. Камиль Вишневский («Ямаха») +1.55.18

5. Франсиско Морено («Ямаха») +2:13.35.