Сандерленд выиграл 8-й этапа «Дакара» и вернулся на 1-е место в зачёте мотоциклов
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Сегодня, 10 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Сэм Сандерленд (KTM). Второе место у Пабло Кинтанильи (Honda), третий результат показал Маттиас Валькнер (KTM).
Дакар-2022». Мотоциклы. Восьмой СУ:
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 3:48.02
2. Пабло Кинтанильи (Honda) +02:53
3. Маттиас Валькнер (KTM) +04.11
4. Рики Брабек (Honda) +06.44
5. Масон Кляйн (KTM) +08.08
«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 8 СУ:
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 27:38.42
2. Маттиас Валькнер (KTM) +03.45
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +04.43
4. Пабло Кинтанильи (Honda) +05.30
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +14.38
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