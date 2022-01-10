Сандерленд выиграл 8-й этапа «Дакара» и вернулся на 1-е место в зачёте мотоциклов

Сегодня, 10 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Сэм Сандерленд (KTM). Второе место у Пабло Кинтанильи (Honda), третий результат показал Маттиас Валькнер (KTM).

Дакар-2022». Мотоциклы. Восьмой СУ:



1. Сэм Сандерленд (KTM) — 3:48.02

2. Пабло Кинтанильи (Honda) +02:53

3. Маттиас Валькнер (KTM) +04.11

4. Рики Брабек (Honda) +06.44

5. Масон Кляйн (KTM) +08.08



«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 8 СУ:



1. Сэм Сандерленд (KTM) — 27:38.42

2. Маттиас Валькнер (KTM) +03.45

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +04.43

4. Пабло Кинтанильи (Honda) +05.30

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +14.38