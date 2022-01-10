Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сандерленд выиграл 8-й этапа «Дакара» и вернулся на 1-е место в зачёте мотоциклов

Сандерленд выиграл 8-й этапа «Дакара» и вернулся на 1-е место в зачёте мотоциклов
Комментарии

Сегодня, 10 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Сэм Сандерленд (KTM). Второе место у Пабло Кинтанильи (Honda), третий результат показал Маттиас Валькнер (KTM).

Дакар-2022». Мотоциклы. Восьмой СУ:

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 3:48.02
2. Пабло Кинтанильи (Honda) +02:53
3. Маттиас Валькнер (KTM) +04.11
4. Рики Брабек (Honda) +06.44
5. Масон Кляйн (KTM) +08.08

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 8 СУ:

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 27:38.42
2. Маттиас Валькнер (KTM) +03.45
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +04.43
4. Пабло Кинтанильи (Honda) +05.30
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +14.38

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022