Голландец обвинил «КАМАЗ-мастер» в нечестной борьбе на «Дакаре». Команда отреагировала

Голландский гонщик Маурик ван ден Хёвель обвинил российскую команду «КАМАЗ-мастер» в нечестной борьбе на ралли-марафоне «Дакар»-2022. Голландец считает, что камазовцы имеют данные о маршруте спецучастков.
«Русские мошенничают. У них есть оборудование на машине, которое заранее даёт им информацию. Они знают точки ещё до начала этапа. В какой-то момент нас обогнал Андрей Каргинов. Он повернул налево, хотя дорожная книга требовала повернуть направо. А через шесть заметок действительно был поворот направо к точке. Это невозможно. Их нельзя победить. Это нечестно. Все про это говорят», — приводит слова ван ден Хёвеля Omroep Brabant.
На обвинения ван ден Хёвеля ответил руководитель пресс-службы «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин.
«Заявления ван ден Хёвеля неверны. Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: это было бы хорошо для спорта, а нам было бы веселее», — заявил Хайруллин.
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