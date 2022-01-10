Лебедев занял 3-е место на 8-м этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов
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Сегодня, 10 января, проходит восьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Франсиско Лопес Контардо (Can-Am). Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал третий результат.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Восьмой СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:17.14
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +11.57
3. Павел Лебедев (Can-Am) +12.32
4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) 17.01
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 8 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 32:51.49
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:19.01
3. Фернандо Альварес (Can-Am) +02:55.30
4. Сантьяго Наварро (Can-Am) +04:50.24
5. Павел Лебедев (Can-Am) +04:51.35
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