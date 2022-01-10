«Выбило руль — боялся, что можем перевернуться». Николаев — о восьмом этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился впечатлениями от восьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором его экипаж показал третий результат.
«Отличный день, сегодня был размен позициями. Стартовали за Антоном (Шибаловым. — Прим. «Чемпионата»), в дюнах мы Антона объехали, он не взял одну горку. Но на следующей дюне уже мы накололись, так серьёзно потеряли, что несколько раз я не мог взять сложное место, попал в вязкий песок, ехал первым. Очень много следов, немного потерял, сбил темп. Проскочил Дима (Сотников. — Прим. «Чемпионата»), проскочил Антон.
Ехали до нейтрализации, появилась проблема с рулевым управлением. Подкусывал руль, в один момент выбило его, боялся, что можем перевернуться. Доехали до нейтрализации, остановились, сделали осмотр, ничего не обнаружили. Вторую часть после нейтрализации ехал с опасением, потому что проблемы с рулём могут привести к серьёзным последствиям. Вторую часть в руслах, камнях более аккуратно проехали, берегли колёса и переживали за руль. Хороший день. Дима сегодня молодец, ехал и в дюнах, и последнюю часть хорошо, пробовал за ним удержаться, но не получалось. Молодец, хорошо едет», — рассказал Эдуард Николаев в интервью пресс-службе «Дакара».
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