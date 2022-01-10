Противники гонок на собачьих упряжках обратились к Льюису Хэмилтону

Руководитель британского отделения PETA Элиза Аллен призвала пилота «Мерседеса», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона принять участие в кампании против проведения гонок на собачьих упряжках на Аляске.
«Сэр Льюис Хэмилтон и его коллеги охотно участвуют в гонках, но у собак, которые используются в Iditarod, нет выбора. Их заставляют бежать, пока не кончатся силы. Мы знаем, что Льюис, как и все порядочные люди, будет потрясён, когда узнает, что основной причиной смерти собак во время гонок является аспирационная пневмония. Мы верим, что Льюис примет участие в нашей кампании по спасению жизней собак», — цитирует Элизу Аллен Formula1News.
Ранее PETA напомнила Формуле-1 о гибели собак на гонках на упряжках в Аляске. Эти гонки спонсируются компанией GCI, которая принадлежит Liberty Media, как и Формула-1. По информации организации, GCI выделяет на гонки на упряжках более $ 224 тыс.
По заявлению организации PETA, во время проведения гонок погибли более 150 собак, а в прошлом году почти 200 животных не добрались до финиша заезда длиной примерно 1600 км из-за измождения, болезней, травм и других причин.
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