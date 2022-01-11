Швейцарские участники «Дакара»: с «Нивой» всё в порядке, всё очень хорошо

Швейцарский экипаж Niva Red Legend в составе Марио Якобера и Сладжана Милича рассказал, как для них сложился восьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте «Классик».



«Этап был довольно длинный, около 740 километров. Мы выехали утром, около семи, и приехали только в 9:30 вечера — почти 12 с половиной часов за рулём. Мы прибыли в темноте, это было немного сложно, потому что часть лиазона была по пустыне. Мы ехали 60 километров в темноте по пустыне, было интересно. С машиной всё в порядке, потом проверим подробнее, но пока всё выглядит очень хорошо», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.



«Да, это был тяжёлый день и, как сказал Марио, длинный этап, но мы получили удовольствие. Мы наслаждались каждым километром, мы счастливы быть здесь, на Dakar Classic. Для нас каждый день – как Рождество, мы наслаждаемся каждой секундой здесь, на бивуаке, общением с людьми. Завтра отправляемся на девятый этап, а это 724 километра. Сейчас подготовим машину, всё проверим, выспимся, встанем пораньше и будем готовиться к гонке», — добавил со своей стороны Милич.