«Мазерати» выступит в Формуле-Е

Известный итальянский бренд «Мазерати» будет представлен в автоспорте. Компания выступит в Формуле-Е в сезоне-2023, сообщает пресс-служба гоночной серии.
«Мазерати» станет первым итальянским брендом, который выступает в Формуле-Е. Электромобили входят в сферу интересов компании, которая активно разрабатывает транспортные средства с электрическими двигателями.
В Формуле-Е компания будет использовать новый болид Gen3. Ожидается, что он станет одним из самых быстрых в гоночной серии.
Ранее сообщалось, что Формула-E рассматривает возможность перехода на водородные топливные элементы. С сезона-2022/2023 чемпионат перейдёт на болиды третьего поколения с двигателем 470 л.с., а уже сейчас приступил к разработке регламента четвёртого поколения. Об этом рассказал соучредитель чемпионата Алехандро Агаг.
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