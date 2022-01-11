Владимир Чагин ответил, как попасть в команду «КАМАЗ-мастер»

Российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин рассказал, как можно попасть в команду «КАМАЗ-мастер».



«Скажу искренне и честно, такое желание у детей, молодёжи, приблизиться к команде, это вызывает большое удовлетворение и радость. Если взять период 25, 20, 15 лет назад, тогда молодёжь к технике не тянулась, были другие интересы.



Автошколы — лучший проводник, самый быстрый. Мы активно занимаемся детьми, молодёжью, привлечению их к технике. У нас есть даже целый большой проект на нашем заводе «КАМАЗ». Дети и молодёжь могут попробовать себя в различных профессиях после занятий в школе. Мы во время подготовки к «Дакару» и другим марафонам даём ребятам шанс попробовать себя, даём им какую-нибудь простую работу. Если они себя хорошо проявляют, то остаются в команде. И таких немало», — сказал Чагин на YouTube-канале KAMAZ-master.

Запись можно посмотреть на YouTube-канале KAMAZ-master.