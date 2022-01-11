В «Мерседесе» считают, что Хэмилтон продолжит карьеру и выступит в новом сезоне

В руководстве «Мерседеса» растёт уверенность, что пилот команды Льюис Хэмилтон не будет завершать карьеру и примет участие в чемпионате в новом сезоне, сообщает Times. После завершения предыдущего сезона, в котором Хэмилтон занял второе место в общем зачёте, он не давал никаких комментариев.



После завершения сезона глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что «надеется на продолжение карьеры Хэмилтона». При этом Вольф намекнул, что неоднозначные обстоятельства последней гонки сезона в Абу-Даби могут повлиять на решение Хэмилтона. По мнению Тото, Льюис мог разочароваться в Формуле-1.



37-летний Хэмилтон в настоящее время находится в Колорадо (США), где поддерживает форму. В социальные сети Льюис не заходит и ничего не пишет.

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