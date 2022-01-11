Павел Лебедев показал 5-й результат на 9-м этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов
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Сегодня, 11 января, проходит девятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро (Can-Am). Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал пятый результат.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Девятый СУ:
1. Сет Кинтеро (ОТ3) — 2:50.04
2. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +02.20
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +05.29
4. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +06.19
5. Павел Лебедев (Can-Am) +14.21.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 9 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 35:47.12
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:19.51
3. Фернандо Альварес (Can-Am) +03:06.21
4. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +04:53.51
5. Павел Лебедев (Can-Am) +05:00.27.
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