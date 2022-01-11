Павел Лебедев показал 5-й результат на 9-м этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 11 января, проходит девятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро (Can-Am). Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал пятый результат.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Девятый СУ:



1. Сет Кинтеро (ОТ3) — 2:50.04

2. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +02.20

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +05.29

4. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +06.19

5. Павел Лебедев (Can-Am) +14.21.



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 9 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 35:47.12

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +01:19.51

3. Фернандо Альварес (Can-Am) +03:06.21

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +04:53.51

5. Павел Лебедев (Can-Am) +05:00.27.