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Каргинов рассказал, почему потерял время на девятом этапе «Дакара»

Каргинов рассказал, почему потерял время на девятом этапе «Дакара»
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Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал своё выступление на девятом этапе «Дакара» среди грузовиков. Напомним, россиянин занял лишь седьмое место. Победу одержал другой россиянин Эдуард Николаев.

«Мы обогнали экипаж Дмитрия Сотникова, стартовали вторыми, после обгона стали первыми. Было очень много русел рек, каменистые дороги. Ехали быстро, в хорошем темпе. И уже на выходе из дюн зацепили колесом последний камень. Остановились, поменяли, потеряли около шести минут. Естественно, за это время все соперники обогнали. Дальше ехали с пониманием, что у нас всего одно запасное колесо, поэтому двигались потихоньку.

Сейчас всё отлично. Машина в порядке», — приводит слова Каргинова телеграм-канал «КАМАЗ-мастер».

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