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Источник сообщил о двух важных инженерных решениях в новом болиде «Феррари»

Источник сообщил о двух важных инженерных решениях в новом болиде «Феррари»
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Появились подробности относительно автомобилей «Феррари» 2022 года. Как сообщается на Formu1a.uno, итальянская команда решила сделать более агрессивный дизайн носа. Кроме того, по сведениям источника, автоспортивным коллективом был сделан выбор в пользу конфигурации тяги на передних подвесках вместо толкателей, которые использовались ранее. Решение было в значительной степени обусловлено аэродинамикой в том смысле, что конфигурация тяги позволяет перенаправить поток к днищу автомобиля.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 «Ферарри» заняла третье место.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:

1. «Мерседес» — 613,5 очков.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.

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